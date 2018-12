Inter, Spalletti: “Non buttiamo via il lavoro di un anno e mezzo”

L’Inter riparte dall’Udinese per dimenticare la beffa-Champions.

Inevitabile però che a poche ore dall’eliminazione ad opera del Tottenham, l’argomento sia ancora quello più che la gara contro la squadra di Nicola…

Così Luciano Spalletti in conferenza stampa: “Dobbiamo reagire. Quello che è successo fa male, ma siamo usciti dalla competizione per differenza reti. La squadra per me ha fatto bene, al di là della reazione un po’ nervosa dopo l’1-0. Meritavamo di vincere, abbiamo creato molte opportunità. Ai sorteggi nessuno ci dava una possibilità di passare il turno e invece l’abbiamo portata agli ultimi dieci minuti. Non dobbiamo demolire quanto fatto dalla squadra in questo anno e mezzo.

“Siamo a -14 dalla Juventus, partendo da -29, dal settimo posto. È giusto tenere il mirino su di me, non sui calciatori, che stanno facendo quello che devono. Ci siamo allenati bene, la squadra è pimpante. Dobbiamo giocare con determinazione e ripartire subito. Io in discussione? Mi sarei sentito in discussione anche se avessi passato il turno. Le voci non mi danno fastidio”.

Possibile il ritorno in campo di Nainggolan: “Ha qualche allenamento in più, ma è sempre a rischio perché ha avuto un infortunio serio”.