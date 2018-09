Inter, Spalletti: “Se battiamo il Cagliari vediamo le grandi, Lautaro può giocare. Totti? Argomento che non interessa…”

L’Inter chiede strada al Cagliari per centrare quel poker di vittorie consecutive tra campionato e Champions che potrebbe cancellare definitivamente il sofferto inizio di stagione.

La pensa così anche Luciano Spalletti, che ha parlato in conferenza stampa: “Questa è una settimana che ci può rimettere in carreggiata con le prime della classifica. Stiamo crescendo, ma servirà entusiasmo, perché certe partite bruciano energie mentali. Dobbiamo trovare equilibrio, ma stiamo lavorando bene. Non capisco però i momenti di flessione

VRSALJKO OUT – Il tecnico nerazzurro ride meno quando si parla di infortuni. Vrsaljko sarà assente ancora a lungo, ma c’è la buona notizia su Martinez: “Vrsaljko potrebbe non recuperare prima della sosta. Ora è quasi in grado di iniziare ad allenarsi in dinamica, finora ha lavorato in palestra, ma devo valutare. Comunque è un problema, perché D’Ambrosio avrebbe bisogno di rifiatare, rischia di affaticarsi. l recupero di Lautaro è importante, ha nel DNA la possibilità di essere il terminale offensivo e di saper palleggiare con i compagni. Caratterialmente è tosto. Lo proteggeremo più possibile per mantenerlo così. Potrebbe giocare dall’inizio

ASPETTANDO IL NINJA – Chi deve dare di più è Nainggolan: “Rispetto alle sue potenzialità Radja sta dando, da uno a dieci, sei. Deve trovare la condizione che anche a causa dell’infortunio gli manca. Quegli strappi che adesso fa solo un paio di volte per tempo è in grado di assicurarli ogni tre minuti”.

‘AMO FIRENZE, MA…’ – Spalletti è poi tornato sul tema del rigore contro la Fiorentina, che ha fatto infuriare i viola e… qualche amico del tecnico: “Battute alla toscana le ho ricevute dagli amici di Firenze. C’è chi non ha spiegato come sono andate le cose in modo corretto. Dal loro punto in qualcosa hanno ragione, ma il rigore è netto, perché la palla cambia direzione. Prima dei polpastrelli tocca la mano. Non accetto che si discuta sul rigore, così come l’ammonizione di Asamoah che nasce da un fuorigioco. Ma con gli amici fiorentini voglio restare in buoni rapporti, Firenze è la mia città.

TOTTI IN STANDBY – Chiusura, inevitabile, sulle nuove rivelazioni emerse dall’autobiografia di Totti: “Capisco la curiosità, ma non è un argomento che interessa ai tifosi, che in questo inizio di campionato hanno sofferto. Devo riuscire a respirare l’aria che respirano loro e in quest’aria non c’è Totti. Il libro lo leggerò più tardi”.