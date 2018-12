Inter-Udinese, le probabili formazioni: ancora panchina per Nainggolan

Tocca all’Inter ferita far aprire il sipario sulla 16/a giornata di campionato. Messa alle spalle la fase a gironi di Champions League e una settimana europea da incubo per le italiane, con cinque sconfitte e un pareggio su sei partite, il declassamento di Inter e Napoli in Europa League e l’eliminazione del Milan, ci si torna a tuffare sulla Serie A e sulle quattro giornata in due settimane che chiuderanno girone d’andata e anno solare.

I nerazzurri sono di scena ancora a San Siro, appena quattro giorni dopo il salatissimo pareggio contro il Psv. Per garantirsi la partecipazione anche alla prossima Champions League non ci sono alternative alla vittoria per la squadra di Spalletti, più vicina a Milan e Lazio che alle prime due posizioni.

L’imperativo è scacciare le scorie fisiche e mentali di una notte piena di errori e sfortuna, anche se l’avversario non induce buone sensazioni. Pur coinvolta nella lotta per non retrocedere, i friulani hanno perso solo una volta nelle tre partite della nuova gestione firmata Davide Nicola. Inoltre fu proprio l’Udinese, esattamente un anno fa (16 dicembre 2017), a infliggere all’Inter la prima sconfitta in campionato, a San Siro, quando i nerazzurri erano in testa alla classifica.

PROBABILI FORMAZIONI. Dopo gli esperimenti visti in settimana, Spalletti torna ad un 4-3-3 più ordinario e si appresta a cambiare due pedine rispetto alla formazione bloccata dal Psv. Fuori Borja Valero e Candreva, in campo Gagliardini (fuori dalla lista Champions) e Joao Mario, per un undici che ricalcherà quello sconfitto dalla Juventus eccetto il ritorno di de Vrij, già titolare in Champions, al posto di Miranda. Ancora panchina per Nainggolan, che potrebbe giocare uno spezzone. Nicola invece si affida all’ormai consolidato 3-5-1-1 di sostanza, ma medita di proporre a sinistra D’Alessandro al posto del più difensivo Pezzella. Panchina per Lasagna, spauracchio dell’Inter dopo i due gol in quattro partite segnati con le maglie di Carpi e Udinese.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario, Politano, Icardi, Perisic. A disp: Padelli, Berni, Vrsaljko, Ranocchia, Miranda, Nainggolan, Borja Valero, Candreva, Lautaro Martinez, Keita. All.: L. Spalletti.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, Behrami, D’Alessandro; De Paul; Pussetto. A disp.: Scuffet, Nicolas, Opoku, Wague, Pezzella, Pontisso, Balic, Barak, Machis, Micin, Lasagna, Vizeu. All.: D. Nicola.