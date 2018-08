Inter, ufficiale l’acquisto di Vrsaljko: “È stata una mia scelta”

Sesto acquisto dell’estate dell’Inter. Dopo Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda, dopo Asamoah e de Vrij, giunti a parametro zero da Juventus e Lazio, e dopo Nainggolan e Politano acquistati rispettivamente da Roma e Sassuolo, Spalletti abbraccia l’esterno difensivo tanto invocato. Si tratta di Sime Vrsaljko, del quale la società nerazzurra ha annunciato ufficialmente l’acquisto specificando in un comunicato i contorni economici dell’operazione.

Classe ’92, Vrsaljko, protagonista al Mondiale di Russia con la Croazia sconfitta in finale dalla Francia, torna in Italia dopo il biennio trascorso all’Atletico Madrid che lo aveva prelevato dal Sassuolo, dove l’esterno aveva giocato per altre due stagioni. A portarlo in Italia era stato il Genoa, prelevandolo nel 2013 dalla Dinamo Zagabria.

Queste le prime parole ufficiali di Vrsaljko da giocatore dell’Inter: “Sono molto contento e orgoglioso di essere in un grande club come questo. Dopo Genoa e Sassuolo sono pronto per questa avventura. Con Perisic e Brozovic abbiamo parlato tanto ma è stata una mia scelta, desideravo tornare in Italia e venire qui. Ho sentito Politano per messaggio, mi ha detto che sarebbe stato felice di ritrovarci dopo il Sassuolo. Ogni giocatore può portare qualcosa, in questa stagione giocheremo la Champions League e saremo tutti obbligati a dare il 120% per un risultato importante e per rendere felici i nostri tifosi. Saluto i tifosi nerazzurri, metto sempre il cuore in campo e spero che alla fine della stagione saremo tutti felici, noi e loro”.

