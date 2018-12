Inter, Wanda Nara e il tweet notturno: rinnovo di Icardi a un passo?

Forse il momento per parlare di rinnovo e ritocchi d’ingaggio non è il migliore, dopo l’amara eliminazione subita dall’Inter dalla Champions League, o forse sì, perché da qualche parte bisognerà pur ripartire e capitan Mauro Icardi è stato il migliore in campo per distacco nella sfida fatale contro il Psv Eindhoven, non solo per il gol dell’1-1.

E allora ecco il tweet notturno della moglie agente dell’argentino, Wanda Nara, che fa sorridere i tifosi nerazzurri. Il tanto sospirato prolungamento del contratto del numero 9 sembra a un passo.

“Sono le 00.30 e io sono ancora qua a leggere le pagine del rinnovo” il significativo tweet che Wanda ha postato nella notte di sabato, senza sbilanciarsi sul felice esito della trattativa, ma dando comunque un indizio importante.

L’attuale contratto di Icardi, rinnovato per l’ultima volta nell’ottobre 2016, ha scadenza nel giugno 2021 con ingaggio fisso di 4,5 milioni e clausola rescissoria per l’estero da 110. L’aumento a 5,5 milioni netti e l’abbattimento della clausola potrebbero convincere Wanda a concludere felicemente i negoziati…