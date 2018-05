Italia-Arabia Saudita, la cronaca social della gara

Inizia l’era dell’Italia targata Roberto Mancini. Dopo la grande delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia, la nuova Nazionale affronta in amichevole a San Gallo, in Svizzera, l’Arabia Saudita che si prepara per la Coppa del Mondo. Ma in campo scendono anche i social network: ecco incitamenti, commenti e sfottò sulla gara degli azzurri.

ITALIA-ARABIA SAUDITA 2-1 (21′ Balotelli, 69′ Belotti, 72′ Al Shehri)

Purtroppo no.

Riflessione

Donnarumma salva il risultato!

ACCORCIA LE DISTANZE L’ARABIA SAUDITA: RETE DI AL SHEHRI. 2-1!!

GOLLLLL DI BELOTTI! L’ITALIA RADDOPPIA!

Balotelli vs Mattarella

Insigne sottotono

Statistica

La questione terzini.

Balotelli è tornato!