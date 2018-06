Salvini non è convinto: “Balotelli capitano dell’Italia? Serve umiltà”

Mario Balotelli è tornato in Nazionale. Due apparizioni con Mancini c.t. e due prestazioni discrete condite anche da una rete contro l’Arabia Saudita. Ma a tenere banco è un’altra situazione che riguarda l’Italia e lo stesso attaccante: la fascia di capitano. SuperMario è, insieme a Bonucci, il giocatore con maggiore esperienza in azzurro e, con una squadra ancora da delineare, anche la scelta del giocatore che dovrà portare onere e onori di quel ruolo è ancora da stabilire. Una maturità finalmente raggiunta, come testimoniano gli anni a Nizza e le parole dello stesso numero 9 in conferenza stampa, ma anche un distaccamento da quella fascia che non per forza rappresenta l’unico modo per dimostrare di aver messo la testa a posto:”Per me essere capitano non cambierebbe più di tanto. Io sono qui per fare gol, non per fare il capitano. Si può essere un esempio anche senza fascia”, così il centravanti a poche ore dal match contro l’Olanda.

I POLITICI – Sull’argomento sono intervenuti in tanti. Ex sportivi e persino politici. L’ultimo a dire la sua è stato il ministro dell’interno e vicepremier Matteo Salvini intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5: “Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde. Spero che l’allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d’accordo tutti”. Di parere opposto, invece, il segretario del Pd Maurizio Martina ha spiegato il suo punto di vista parlando a Radio 24: “L’idea di averlo come capitano della Nazionale mi piace, me lo auguro per tutti noi. Ha espresso parole giuste, semplici e forti. C’è bisogno di una voce come la sua per far capire certe battaglie. Se c’è un giocatore riconosciuto e bravo che si mettere a riflettere sull’Italia ben venga”.

Balotelli in Nazionale