Francia-Italia, le probabili formazioni

Seconda partita sulla panchina dell’Italia per il c.t. Roberto Mancini. A Nizza questa sera gli azzurri affronteranno la Francia, in un test amichevole importante per i transalpini che preparano il Mondiale in Russia. Balotelli giocherà per l’ultima volta nello stadio della Costa Azzurra. Queste le probabili formazioni del match che inizierà alle 21:

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy; Matuidi, Kanté, Pogba; Thauvin, Griezmann, Mbappé.

ITALIA (4-3-3): Perin; Zappacosta, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Chiesa, Balotelli, Insigne.