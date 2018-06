Italia, l’ex Dossena: “Manca qualità, Mancini non va in campo. Via al declino nel 2010”

Spazio alla nostra Nazionale, in campo anche stasera all’Allianz Stadium di Torino in amichevole contro l’Olanda, nell’intervento telefonico di Giuseppe Dossena a “Radio Anch’io Sport”, programma in onda sulle frequenze di Radio 1.

Ecco quanto dichiarato dall’ex centrocampista che nel 1982 in Spagna si è laureato campione del mondo con l’Italia:

“Mancini è l’unico che si è dimostrato disponibile dal primo minuto. E’ un onore prendere la panchina della Nazionale e lui l’ha voluta fortemente, ha rinunciato a cose importanti: abbiamo un allenatore che crede fermamente di poter risollevare le sorti della nostra Nazionale, è la persona giusta. Dobbiamo pensare un po’ di più ed eliminare quello che ci ha portato a questo, spero che si prenda coscienza e si faccia tutti quanti un passo nella direzione giusta perché è un’onta che ci porteremo dietro tutta la vita. Il declino è iniziato nel 2010, in Sudafrica, quando non siamo riusciti a battere Paraguay, Nuova Zelanda e Slovacchia. Mancini è preparato, ma non va in campo lui: manca la qualità che, però, non è difficile da recuperare”.

