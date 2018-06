Italia, Mancini: “C’è qualità, ma i giovani devono giocare. Su Balotelli…”

Roberto Mancini prendere la parola a poche ore dall’amichevole contro l’Olanda, l’ultima di questo treno di appuntamenti.

Ecco quanto dichiarato dal commissario tecnico dell’Italia ai microfoni di Rai Sport:

BILANCIO – “Sono soddisfatto delle prime due uscite di questa squadra, abbiamo un bel gruppo e ho avuto l’opportunità di conoscere alcuni ragazzi che non avevo allenato in passato. C’è tanta qualità, non mi aspettavo di vedere certe cose in questa fase della stagione con i ragazzi reduci da quaranta partite giocate”.

GIOVANI – “I giovani di qualità sono tanti, Chiesa è uno di questi. Dovrà giocare partite difficili e alle quali magari non è ancora abituato, ma in questo modo crescerà tanto. Via dalla Fiorentina per acquisire esperienza? Non conta la squadra, l’importante, per lui come per gli altri ragazzi, è che scendano in campo con costanza”.

SCELTE – “Sulla trequarti abbiamo tante soluzioni a disposizione, questa volta ho scelto di affidarmi ad alcuni giocatori, ma in futuro dovrò necessariamente valutarne altri che questa volta sono rimasti a casa. E’ fondamentale allenare e conoscere di persona ogni singolo calciatore per poter capire quanto ti può dare”.

BALOTELLI – “Fa notizia perché a lui non piace parlare e i giornalisti adorano questo tipo di personaggi. In più gli azzurri hanno fallito la qualificazione ai Mondiali e in certi casi si va a vedere chi è rimasto a casa e magari avrebbe potuto dare una mano. Mario in Nazionale mancava da tanto tempo”.

RUSSIA 2018 – “Non so se andrò a vedere i Mondiali dal vivo, in Russia ci sono stato un anno intero, fatemi riprendere un attimo… Scherzi a parte, sto prendendo in considerazione l’ipotesi di vedere alcune partite dal vivo, dal momento che prenderanno parte alla competizione due squadre come Polonia e Portogallo che affronteremo a settembre”.

Italia, Mancini scherza: “Balotelli? Me ne basta uno…”