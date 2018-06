Italia, Mancini: “Mesi di sofferenza, ora serve entusiasmo e l’aiuto di tutti”

In attesa del terzo impegno in assoluto per la nuova Italia di Roberto Mancini di lunedì 4 contro l’Olanda, il commissario tecnico ha fatto un primo bilancio dopo le due amichevoli contro Arabia Saudita e Francia. All’indomani della sfida contro gli uomini di Didier Deschamps, vittoriosi per 3-1 contro gli azzurri, l’allenatore di Jesi è stato intervistato da Sky Sport.

ENTUSIASMO – “È importante ritrovare l’entusiasmo per la Nazionale. Cercheremo di fare molto meglio in futuro, ma il fatto che sia una squadra che si sta ricostruendo ed è piena di giovani magari può aiutare, però dipenderà sempre dai risultati. Gli italiani capiscono il momento, capiscono che ci sono molti ragazzi giovani che hanno bisogno di aiuto. Mi fa piacere quest’entusiasmo, ma è pur sempre la Nazionale”.

SOFFERENZA – Brucia ancora e c’è tanta amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale. Lo sa bene Roberto Mancini che però ha la ricetta per ripartire: “Abbiamo sofferto in questi ultimi mesi, ora credo sia giusto ritrovare entusiasmo. Non credo sia merito mio, la Nazionale è fatta di ragazzi: serve aiuto ed entusiasmo”.

