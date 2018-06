Italia-Portogallo 3-0: le azzurre trionfano e volano alla fase finale del Mondiale!

Nell’anno della storica mancata qualificazione della Nazionale al Mondiale di Russia, il calcio italiano rialza timidamente la testa attraverso il successo delle ragazze del ct Milena Bertolini, che hanno strappato con pieno merito e con 90’ d’anticipo il biglietto per il Mondiale 2019 che si svolgerà in Francia. L’Italia non partecipava alla fase finale del Mondiale dal 1999.

Al “Franchi” di Firenze la sfida decisiva contro il Portogallo non ha avuto storia. Serviva un successo alle azzurre, che avevano vinto tutte e sei le prime partite del girone, per chiudere il discorso con una gara d’anticipo, rendendo inutile la trasferta di settembre in Belgio contro l’unica squadra ancora potenzialmente in grado di impensierire Gama e compagne, e successo è arrivato.

Anzi, si è trattato di un vero trionfo, ben oltre il 3-0 finale. Troppo evidente il gap tecnico con le lusitane, sul piano tecnico, tattico, fisico e pure caratteriale. Portogallo di fatto mai in partita e in costante affanno sulle palle inattive, da cui sono uscite le azioni dei primi due gol: al 3′ a segno di testa Girelli su angolo della Giugliano e uscita a vuoto di Morais, poi all’11’ raddoppia Salvai, il cui tiro è respinto oltre la linea da un difensore avversario.

La reazione ospite non c’è e allora nel secondo tempo solo la sfortuna impedisce all’Italia di arrotondare il punteggio: la traversa si oppone infatti al tiro di Bonansea in contropiede e alla punizione di Girelli, ma al 92’ arriva il tris, meritatissimo, della stessa Bonansea. Poi può scattare la festa per un traguardo che corona l’ottima annata di tutto il movimento femminile italiano.

