Italia, si avvicina la convocazione di Luiz Felipe

Il periodo storico per l’Italia del calcio non è dei migliori, eppure per i colori azzurri sembra in arrivo una vittoria sul… Brasile. Non sul campo, però, bensì a livello diplomatico, se è vero che la Federazione sembra voler bruciare sul tempo quella brasiliana nella corsa alla convocazione di Luiz Felipe. Il difensore della Lazio, classe ’96, ha disputato due partite con l’Under 20 verdeoro, ma per regolamento potrà decidere di cambiare Nazionale da rappresentare prima di debuttare con una selezione maggiore.

Luiz Felipe, che era stato preallertato dalla Federazione italiana in virtù delle proprie origini italiane, potrebbe entrare presto tra i convocati di Mancini perché nelle prossime settimane partirà la richiesta alla Fifa per il rilascio del passaporto italiano.

Inoltre, come riferisce Il Corriere dello Sport, la Figc è in attesa documentazione completa da parte della Lazio, cui per prassi dovrà seguire la richiesta ufficiale. L’intero protocollo dovrebbe concludersi entro la fine del 2018: a quel punto Luiz Felipe potrebbe rispondere a un’eventuale convocazione nel nuovo anno, a meno che il ct del Brasile Tite, al quale ovviamente questa documentazione non serve, non acceleri i tempi…