Italia U21, Di Biagio: “Reazione incredibile contro la Spagna”

Soddisfazione enorme per Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell’Italia Under 21, dopo il successo al debutto europeo contro la Spagna. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Rai Sport analizzando il match del Dall’Ara: “E’ stupendo tutto questo successo con tanti spettatori. Sapevamo cosa ci aspettava dal punto di vista del pubblico, è davvero fantastico, sembra di vivere qualcosa di irreale. Oggi abbiamo iniziato male, soffrendo il loro palleggio. Poi pian piano siamo usciti fuori, complimenti ai ragazzi per la reazione incredibile. E’ una vittoria importantissima. Eravamo un po’ contratti, questo successo può farci andare avanti più sereni. Chiesa? Più che trascinarlo, lui ha trascinato me…”.