Jardim ricomincia dalla Cina: il Dalian Yifang lo ricopre d’oro

L’esonero che Leonardo Jardim ha subito ad opera del Monaco non è servito per risollevare l’annata della squadra del Principato, in zona retrocessione in Ligue 1 anche sotto la guida di Thierry Henry.

Molto più rapida è stata la ripartenza del tecnico portoghese, già pronto a tornare al lavoro.

Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, Jardim sta per approdare sulla panchina del Dalian Yifang, formazione del massimo campionato, nella quale militano tra gli altri anche gli ex Atletico Madrid Gaitan e Carrasco, reduce da una sofferta salvezza da neopromossa.

Jardim volerà verso la Cina già nelle prossime ore per firmare un contratto di due anni da 10 milioni netti a stagione, più del doppio di quanto avrebbe percepito al Monaco, club con cui l’ex allenatore anche dello Sporting ha conquistato il titolo di Ligue 1 nel 2017 raggiungendo anche la semifinale di Champions League nell’annata successiva e venendo poi eliminato dalla Juventus.