Jorginho, l’agente: “La Juventus? Perché no, è un professionista, non un tifoso del Napoli…”

Una stagione in chiaroscuro, quella di Jorginho con la maglia del Chelsea. Per il centrocampista, in queste ore, si è ipotizzato anche un passaggio alla Juventus in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, con il suo agente Joao Santos che, ai microfoni di Radio Marte, ha così dichiarato.

PROFESSIONISTA – “Jorginho ha fatto bene, disputando cinquanta partite ed arrivando terzo in Premier. Adesso ha l’opportunità di giocarsi la finale di Europa League. Juventus? Lui è un professionista, non un tifoso del Napoli: gli piace la città, ma non può dire di non voler giocare in una squadra. Solo quando avrà smesso di fare il calciatore potrà ragionare da tifoso. Gli azzurri al momento devono solo pensare a rinforzare la rosa per tenere testa ai bianconeri”.