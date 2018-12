Juventus, Allegri annuncia: “A Bergamo CR7 riposa”

E alla fine anche CR7 riposò. Ad annunciarlo, ai microfoni di Sky Sport, è stato lo stesso tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: “Ronaldo a Bergamo verrà in panchina con me: sarà la prima volta che vedremo insieme la partita. Sono molto contento di ciò che sta facendo, come lo sono di ciò che stanno facendo tutti. Ho letto anche alcune statistiche e ho scoperto che questa è la sua miglior partenza di stagione, sia a livello di gol che a livello di numeri. Voglio però che lui sia al top a marzo, quando ci sarà in ballo la Champions League e dove lui, come gli altri, dovrà essere decisivo”. Per Cristiano Ronaldo, quindi, all’Atleti Azzurri d’Italia ci sarà la prima panchina italiana, dopo una prima parte di stagione che lo ha visto sempre protagonista, con già undici reti realizzate in campionato fin qui.