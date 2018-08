Juventus, altro colpo di scena per Sturaro: slitta la firma con lo Sporting Lisbona

La lunga estate di Stefano Sturaro non sembra voler terminare. Destinato a lasciare la Juventus dopo due stagioni e mezzo, il centrocampista ligure ex Genoa non è ancora riuscito a trovare una sistemazione.

Sfumati i contatti con la Fiorentina e con lo stesso Genoa, il trasferimento al Watford è saltato per il mancato accordo tra la Juventus e gli Hornets, ora, quando tutto sembrava fatto con lo Sporting Lisbona, ecco il nuovo colpo di scena.

Sturaro aveva raggiunto la capitale portoghese già venerdì per essere sottoposto alle visite mediche, ma secondo quanto riportato da Record, sarebbero emersi non meglio precisati “problemi di natura fisica e finanziaria”.

La stampa portoghese parla di affare in stand-by, e non ancora sfumato. La firma potrebbe slittare di qualche ora in attesa che la situazione si chiarisca.

