Juventus, bagno di folla per Morata a Torino

Ufficialmente è solo in vacanza, per smaltire la delusione della mancata convocazione al Mondiale e quella per la deludente stagione al Chelsea. Però, la seconda “apparizione” di Alvaro Morata in Italia nell’arco di dieci giorni non può che stimolare ipotesi di mercato, considerando che il Belpaese è ormai la seconda patria dell’attaccante spagnolo, sposato con la fashion blogger veneziana Alice Campello, che tra poche settimane lo renderà padre di due gemelli. Se poi, dopo essere stato a Milano, l’ex attaccante del Real Madrid si fa vedere nella “sua” Torino, il risultato non poteva che essere un bagno di folla, tra strette di mano, abbracci e selfie a go go con i tifosi della Juventus, che non lo hanno dimenticato.

Ecco allora che un sabato apparentemente tranquillo per Morata si è trasformato in un happening nostalgico, all’indomani del concerto di Jovanotti cui Alvaro ha assistito venerdì. Il sorriso è quello dei tempi migliori, la nostalgia sarà stata sicuramente tanta. Due anni dopo il ritorno a Madrid, l’ipotesi del ritorno alla Juventus è in questo momento solo una suggestione e legata a doppio filo al futuro di Gonzalo Higuain, che sembra poter essere lontano da Torino. Se ne riparlerà dopo il Mondiale, come ha anticipato John Elkann…