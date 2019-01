Juventus, Benatia deluso scherza in vacanza con un cameriere

Il tour di impegni sotto le Feste di Natale delle squadre di Serie A ha spostato a inizio anno il periodo di vacanza per i protagonisti della Serie A.

Solo qualche giorno di stacco e relax prima della ripresa degli allenamenti, ma non per tutti il saluto al nuovo anno è stato all’insegna del buonumore.

Medhi Benatia, ad esempio, non ha fatto mistero attraverso i social di vivere un momento difficile a causa dello scarso impiego alla Juventus, dove Allegri non toglie quasi mai le maglie da titolari al duo Bonucci-Chiellini.

In attesa che qualcosa cambi nella seconda parte della stagione, meglio riderci su, cosa che il difensore marocchino ha fatto a Dubai, dove si trova in vacanza, scherzando con un cameriere che, durante la consumazione da parte di Benatia al tavolo, aveva chiesto di dedicargli il prossimo gol.

Miglior assist non ci poteva essere per il giocatore, che ha risposto con un sibillino “Per segnare devo almeno giocare”, accompagnato da una risata amara. Per poi riprendere il tutto su un video su Instagram.

A buon intenditore…