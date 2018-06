Juventus, Benatia: “Io al Marsiglia? Stimo Garcia, ma…”

È al centro di voci di mercato, ma anche dal ritiro della Nazionale, Mehdi Benatia si fa sentire. Come riportato da France Football, il centrale marocchino ha parlato del suo futuro respingendo le voci di mercato che lo vogliono lontano dalla Juventus e vicino all’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia allenatore che conosce molto bene e con cui ha già lavorato ai tempi della Roma.

CHIUSURA – “Stimo molto Rudi Garcia e tutto il suo staff, ma ho ancora due anni di contratto con la Juventus e voglio rispettarli. Adesso però le mie attenzioni sono rivolte al Mondiale. Al futuro penserò dopo”.

SOSTITUTO – Intanto a Vinovo si lavora per trovare l’eventuale rimpiazzo del marocchino. Dopo aver riportato alla base Caldara dopo l’esperienza all’Atalanta, la Juventus tenta un altro colpo in prospettiva. Marotta e Paratici seguono il centrale olandese dell’Ajax de Ligt già incontrato in gran segreto e possibile rinforzo in caso di addio di Benatia.

Benatia scherza con Matuidi