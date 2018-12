Juventus, Benatia può partire: a una condizione

Incredibile, ma vero, nella Juventus che macina record ci sono anche degli scontenti. Al termine di un girone d’andata che ha visto i bianconeri girare con 53 punti, chi è stato utilizzato meno da Max Allegri non ha infatti nascosto il proprio malcontento e neppure la tentazione di cambiare aria a gennaio.

Il più scalpitante sembra essere Medhi Benatia, fermato da un infortunio nelle ultime partite del 2018, ma comunque “fantasma” della fase ascendente della stagione.

Lo sfogo del marocchino sui social non è stato gradito dalla società, pronta comunque a venire incontro alla volontà dell’ex romanista di cambiare aria a metà stagione, ma solo qualora alla corte di Allegri arrivasse un altro centrale: in caso contrario si deciderà di non impoverire numericamente un organico chiamato a restare in corsa il più a lungo possibile su tre fronti.

Benatia ha comunque richieste dalla Bundesliga, dove aveva già militato senza troppo successo nel Bayern Monaco: si sono fatte avanti Borussia Dortmund e Schalke 04.