Juventus, Bentancur: “Cresciuto grazie ad Allegri, qui bisogna solo vincere. Ronaldo? Un animale…”

Nella Juventus che procede a passo da record in campionato, il giocatore rivelazione della prima parte di stagione risponde al nome di Rodrigo Bentancur.

Dopo una prima stagione di apprendistato, il centrocampista uruguaiano, protagonista al Mondiale, si è ritagliato un posto da titolare nel centrocampo bianconero, complici anche i problemi fisici, di diversa natura, che hanno tenuto fermi Sami Khedira e Emre Can.

Intervistato da Dazn, l’ex Boca Juniors, arrivato a Torino nell’operazione-Tevez, ha raccontato il proprio momento magico, partendo dai primi passi in bianconero: “Quando mi dissero della possibilità di venire alla Juve fui preso dal panico. Pensavo: ‘Ora devo andare in Italia, solo con mio padre, lasciare la mia famiglia, imparare l’italiano, come faccio?’ Alla fine ero molto contento, ma anche bel pò spaventato, però fin dalla prima volta in cui sono entrato nello spogliatoio, vedendo i volti dei miei compagni, ho capito una cosa: ‘Qui bisogna vincere e basta”.

GRAZIE, ALLEGRI – Tra i segreti della crescita esponenziale vissuta negli ultimi mesi, l’assorbimento della nuova preparazione fisica e la fiducia di Max Allegri: “Qui è come se avessi fatto una preparazione lunga un anno e mezzo. Sono arrivato molto esile, ora ho preso 6kg di massa muscolare. Sono migliorato molto. Allegri è stato molto importante, mi ha dato fiducia. Quando non giocavo ed ero scontento lui mi tranquillizzava dicendomi: ‘Rodrigo, tranquillo, non voglio bruciarti. Vedrai che toccherà anche a te'”.

‘PIACERE, SONO CRISTIANO’ – Capitolo a parte quello dedicato a Cristiano Ronaldo. Bentancur torna sull’episodio già raccontato del primo contatto con CR7…: “Conobbi Ronaldo al Mondiale in Russia, ci incontrammo all’antidoping dopo Portogallo-Uruguay. Eravamo io, lui e Luis Suarez. Mi riconobbe e mi chiamò per nome, non ci potevo credere. La prima volta che l’ho visto allenarsi qui a Torino ho pensato: ‘È un animale’. La maniera in cui si allena è eccezionale, dà sempre il 100% e poi in gruppo sembra un ragazzino, scherza sempre”.