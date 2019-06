Juventus, Bernardeschi chiama Sarri: “Tecnico valido…”

Sembra essere Maurizio Sarri il prescelto dalla dirigenza della Juventus per guidare i bianconeri nella prossima stagione. Il tecnico, fresco vincitore dell’Europa League con il Chelsea, potrebbe firmare con il club di Andrea Agnelli in settimana. E a benedire il suo arrivo, direttamente dal ritiro della Nazionale, sono arrivate le parole di Federico Bernardeschi.

SARRI – “Sul futuro allenatore non posso esprimermi, la nostra società ha ottimi dirigenti e sanno bene come lavorare. Da calciatore, posso dire che Sarri per me è un profilo valido. Allegri? Ha vinto tanto, va celebrato come merita”.

CONTE ALL’INTER – “Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, ha fatto la storia della Juventus sia da giocatore che da tecnico”.

KEAN – “Deve crescere senza troppe pressioni e responsabilità, deve ancora sbagliare per trovare il suo equilibrio e lavorare nel modo giusto. Mettergli un’etichetta sarebbe sbagliato”.