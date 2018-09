Juventus, Bonucci: “Il Napoli con Ancelotti è cambiato, noi avremo un solo risultato”

I fischi, seguiti all’indifferenza, dei tifosi della Juventus dopo il “Grande Ritorno” fanno ormai parte del passato. A suon di prestazioni, e magari complice anche quell’inchino di scuse dopo la partita contro la Lazio della seconda giornata, Leonardo Bonucci ha riconquistato l’amore del popolo juventino.

A tre giorni dalla super-sfida contro il Napoli, il difensore bianconero e della Nazionale ha fatto il punto della situazione dopo l’ottimo inizio di stagione della squadra, che ha vinto le prime sei partite giocate in campionato.

Bonucci concorda con Allegri che ha definito “seria e matura” la squadra che ha battuto il Frosinone: “Il mister ha ragione – ha detto il giocatore ai microfoni di Juventus Tv – ed è forse questa la differenza che ho trovato rispetto agli anni passati: credo che in questo anno e mezzo la squadra abbia compiuto un ulteriore step soprattutto contro le “piccole”, che una volta creavano maggiori difficoltà e con le quali si gestivano le partite in maniera diversa. Oggi invece, grazie a grandi giocatori, a una grande società e a un grande allenatore, la Juve ha fatto un nuovo salto di qualità. Chiunque di noi venga messo nell’undici titolare si sente tale e questo è un bene perché non fa altro che aumentare la competizione, che ci permette di migliorare, e rafforza il gruppo, che è il vero segreto di questa squadra”.

L’ultima volta il Napoli è passato a Torino grazie a Koulibaly, spaventando i bianconeri nella corsa al titolo. Ma tante cose sono cambiate: “Il Napoli non ha più uno stile di gioco definito, ma con Ancelotti ha acquisito serenità ed esperienza. Noi abbiamo un solo risultato, la vittoria, e sarà una gara aperta, con tanti ribaltamenti di fronte, perché a entrambe le squadre piace attaccare. Dovremo essere attenti alle marcature preventive, nel pressing ed essere cattivi e cinici sotto porta. Ho segnato nello Juve-Napoli del 2016? Un sinistro al volo molto bello e difficile da realizzare, ci fece godere allora e mi auguro di godere ancora”.