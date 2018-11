Juventus, boom di magliette vendute negli Stati Uniti grazie a Ronaldo

Sono trascorsi ormai 24 anni dal primo e finora unico Mondiale negli Stati Uniti, che avrà un bis nel 2026, quando a organizzare la fase finale del torneo iridato saranno gli Usa insieme a Canada e Messico.

Era il 1994 e il sogno di fare del Soccer lo sport più popolare della nazione è rimasto poi tale. A calcio giocano in effetti tanti ragazzi, ma la passione non è ancora scoppiata come era lecito aspettarsi.

A confermarlo sono i dati forniti dal sito soccer.com, che ha pubblicato un’infografica delle vendite delle magliette dei top club europei negli ultimi sei mesi negli Stati Uniti.

Limitatamente alle squadre che partecipano all’attuale Champions League (dato quindi attendibile, dato che tra le squadre più amate del mondo mancano solo Arsenal e Milan), si scopre che la squadra più “performante” è il Manchester United, al primo posto in undici stati su cinquanta. Cifre non esaltanti, ma ragguardevoli rispetto ai dieci del Barcellona e agli otto del Liverpool.

Ancora indietro il Paris Saint-Germain, a quota sette, clamorosamente solo a cinque il Real Madrid, che potrebbe avere pagato la cessione di Cristiano Ronaldo, se è vero che a quota quattro si affaccia la Juventus insieme al Tottenham.

I bianconeri spopolano in Florida, West Virginia, Wyoming e Utah: se c’era bisogno di un’indicazione in merito agli stati in cui organizzare una prossima tournée a Torino avranno le idee più chiare…