Juventus bruciata, Todibo va al Barcellona

C’è (ancora) chi dice no. Anche alla Juventus. Nonostante la lunga serie di scudetti e l’arrivo di Cristiano Ronaldo con vista sulla Champions League.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, infatti, il centrale difensivo del Tolosa Jean-Clair Todibo, da tempo obiettivo di mercato dei bianconeri, avrebbe scelto di trasferirsi al Barcellona.

Fresco 19enne (compleanno il 30 dicembre), Todibo andrà a scadenza a giugno con il Tolosa dopo aver più volte rifiutato tutte le proposte di rinnovo.

Il suo nome era sul taccuino di tanti top club europei, ma si è fatto convincere dal proprio idolo Eric Abidal, dirigente del Barcellona che è riuscito a muoversi per tempo strappando il sì al giocatore. Da decidere se l’affare si chiuderà a giugno, a costo zero, oppure subito, dopo il pagamento di un modesto indennizzo al club francese, dove Todibo non gioca di fatto più da inizio novembre dopo la definitiva interruzione delle trattative per il rinnovo.

La Juventus proverà a consolarsi con Matthijs de Ligt, ma non è escluso che il Barcellona, da tempo interessato all’olandese, punti alla doppietta. Sul capitano dell’Ajax è però forte anche il Paris Saint-Germain.