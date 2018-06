Juventus, dalla Spagna sicuri: Cancelo presto bianconero

Joao Cancelo alla Juventus, per i principali quotidiani spagnoli si farà. L’ex Inter potrebbe approdare alla Vecchia Signora. L’impossibilità dei nerazzurri di riscattarlo entro giugno e l’appeal dei bianconeri, sette volte campioni d’Italia consecutivamente e con grandi prestazioni in Champions League potrebbero essere fattori determinanti alla buona riuscita dell’affare.

DALLA SPAGNA – Per Marca l’ormai ex terzino dell’Inter, di proprietà del Valencia, sarà un giocatore della Juventus già dalla prossima settimana: costo dell’operazione 40 milioni di euro. Anche per AS non ci sono dubbi sul passaggio di Cancelo in bianconero: l’unica differenza è la modalità di pagamento. Il Valencia ha estremo bisogno di monetizzare entro il 30 giugno ma resta comunque possibile una formula simile a quella che ha portato Douglas Costa, nelle scorse ore, a vestire ufficialmente e in maniera definitiva la maglia della Juventus.

CANCELO SI, DARMIAN NO – Le inattese difficoltà incontrate dalla Juventus per arrivare a Matteo Darmian del Manchester United hanno dunque avvicinato notevolmente Joao Cancelo a Torino. I Red Devils hanno posto un’inaspettata resistenza per il terzino italiano nonostante l’arrivo nei giorni scorsi del portoghese Dalot che occupa lo stesso ruolo dell’ex Torino. L’idea di Marotta, dunque è quella di virare pesantemente su Cancelo e, forte del gradimento del ragazzo, di lavorare col Valencia ad un prestito con obbligo di riscatto, pagando una certa quota subito e il resto a fine stagione.

Cancelo, l’esterno portoghese dai piedi fatati