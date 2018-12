Juventus delusa, un big del Real Madrid chiude al trasferimento

Si spegne, forse definitivamente, la suggestione Marcelo per la Juventus. Dopo che in estate si era pensato per qualche giorno che l’esterno brasiliano potesse diventare il secondo colpo a sorpresa dell’estate bianconera dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, sulla base della solida amicizia tra i due e di qualche messaggio social lanciato dall’ex Siviglia, la permanenza di Marcelo a Madrid aveva spento l’ipotesi, insieme alla volontà del presidente Perez, ribadita nella trattativa con l’Inter per Modric, di non perdere altri big della rosa.

Ora Marcelo è tornato sull’argomento in un’intervista concessa al ‘Club del Deportista’, riaprendo da un lato la ferita dell’addio di CR7 ai Blancos, ma dall’altro rassicurando i tifosi sul proprio futuro: “E’ chiaro che se il miglior giocatore del mondo non è più nella tua squadra ti mancherà, ma questo non significa che non abbiamo i migliori giocatori del mondo in tutti i reparti. Qualsiasi squadra vuole avere Cristiano Ronaldo, ma il Real Madrid continuerà a essere il Real Madrid mentre i giocatori vanno e vengono”.

“Non mi è mai venuto in mente di cercare un’altra squadra – ha specificato il brasiliano – Ho sempre fatto tutto il possibile per restare al Real Madrid. Faccio parte di una squadra che ho sempre visto in tv o nei videogiochi”.