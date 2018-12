Juventus, Dybala fenomeno social grazie a… Ronaldo

Il rendimento sul campo è buono, ma non eccelso, l’intesa con Ronaldo ancora da affinare, ma per il momento Paulo Dybala può consolarsi con i numeri sui consensi social, in continuo aumento.

L’attaccante della Juventus dedica infatti una cura particolare alla “coltivazione” dei propri profili, aspetto sempre più importante per i calciatori d’oggi, e i risultati sono confortanti.

L’ex Palermo è infatti il secondo giocatore con più followers su Instagram della Serie A, con 22 milioni: irraggiungibile Cristiano Ronaldo (142 milioni), l’argentino ne conta comunque quasi venti in più del terzo, il compagno di squadra Juan Cuadrado, “fermo” a 6,6, in una classifica dominata dagli juventini, dato che nei tre posti successivi si trovano Sami Khedira, Douglas Costa e Blaise Matuidi.

Dybala è però anche tra i più seguiti del mondo. Solo stelle assolute come Leo Messi o Luis Suarez, o come i madridisti Gareth Bale, Marcelo e Sergio Ramos, con molti più anni di carriera alle spalle, sono infatti più seguiti rispetto alla Joya.

Il dato più curioso, però, è che i “seguaci” di Paulo sono in continuo aumento dopo l’arrivo alla Juventus di Ronaldo, che si sta rivelando un traino sensazionale da questo punto di vista non solo per i profili ufficiali del club, ma pure per quelli dei compagni di squadra…