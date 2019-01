Juventus, ecco la richiesta dello Sporting Braga per Trincao

Destinata a un gennaio con pochi sussulti, fatte salve le classiche “occasioni imperdibili”, la Juventus già si si concentra sul mercato della prossima estate, dove come sempre si punterà su un mix tra fuoriclasse, giocatori di esperienza e spessore per allungare la rosa e giovani da valorizzare.

A quest’ultima categoria potrebbe appartenere Francisco Trincao, talento classe 1999 dello Sporting Braga e della Nazionale Under 19 portoghese che la scorsa estate ha battuto l’Italia nella finale dell’Europeo di categoria.

Per Trincao, obiettivo ormai di vecchia data dei campioni d’Italia, sta lavorando Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, nei panni del mediatore tra il Braga e l’agente del giocatore, Bruno Carvalho.

La Juventus ha fretta di chiudere l’operazione per non farsi bruciare dalla concorrenza così, secondo quanto riportato da Sportitalia, la richiesta dello Sporting è importante: 5 milioni per il prestito oneroso e altrettanti per il riscatto, più il 20% su un’eventuale futura rivendita da parte della Juventus.

Tanti milioni, forse troppi, per un giocatore così giovane, pur dall’avvenire assicurato, ma la Juventus non sembra voler rinunciare all’operazione.