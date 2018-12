Juventus, i convocati di Allegri per la Roma: c’è un gradito ritorno

Il ritorno di Sami Khedira è la novità più gradita in casa Juventus nella lista dei convocati per la partita contro la Roma, valida per la 17/a giornata di Serie A e in programma sabato 22 dicembre alle ore 20.30.

Il centrocampista tedesco, che ha giocato appena cinque partite in campionato, era fuori dalla partita contro il Milan dell’11 novembre.

Torna anche Rodrigo Bentancur dopo la squalifica scontata nel derby.

Non sono a disposizione di Allegri gli infortunati Barzagli, Cancelo e Cuadrado.

L’elenco completo: