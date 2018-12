Juventus, i convocati per la partita contro la Sampdoria

È il ritorno di Federico Bernardeschi la notizia più importante nell’elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per la partita contro la Sampdoria, che chiuderà il girone d’andata della Juventus alle 12.30 di sabato 29 dicembre all'”Allianz Stadium”.

L’attaccante carrarese si era fermato per un infortunio muscolare subito durante l’allenamento in palestra dopo la gara contro la Roma del 22 dicembre, che il Nazionale azzurro non aveva giocato, saltando così la trasferta di Bergamo.

Assente lo squalificato Bentancur, al pari degli infortunati Cancelo e Cuadrado.