Juventus, il Bayern Monaco torna a farsi sotto per Dybala

Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus, al pari di quello di altri compagni, potrebbe essere legato a quello di Max Allegri.

Che l’argentino non gradisca il nuovo ruolo che gli ha cucito addosso il tecnico livornese non è un mistero, quindi un eventuale nuovo corso tecnico potrebbe ridare slancio e motivazioni alla Joya.

Nonostante un’annata in sordina, però, l’ex Palermo è sempre nel mirino dei top club europei, al punto che la Juventus potrebbe decidere di cederlo per finanziare operazioni importanti in diversi reparti.

Le pretendenti non mancano perché, come riporta il Corriere dello Sport, oltre al Real Madrid, che segue da tempo Dybala, e a Manchester City e Liverpool bisogna registrare il ritorno di fiamma del Bayern Monaco, pronto anche a soddisfare le richieste della Juventus, che per cedere il proprio numero 10 chiederebbe non meno di 120 milioni.

Dybala, che è stato osservato dal vivo da emissari del City durante la partita di fine gennaio contro la Lazio, rientrerebbe per il Bayern nel piano di un piano di rafforzamento giù avviato dall’acquisto del campione del mondo Benjamin Pavard e dal forte interessamento per l’altro francese Lucas Hernandez, dell’Atletico Madrid.