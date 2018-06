Juventus, il commovente saluto di Marchisio a Lichtsteiner: “Un amico è la cosa più preziosa”

Da mito, a mito. Anzi, “Mi7o”, o “My7h”, nella versione inglese diventata subito l’hashtag ufficiale del tricolore consecutivo numero 7 conquistato dalla Juventus. In attesa di definire il proprio futuro, che potrebbe anche essere lontano da quei colori che ha indossato per tutta la carriera, Claudio Marchisio ha salutato Stephan Lichtsteiner, uno dei “Cavalieri dei 7 titoli”, insieme a Buffon, Barzagli e Chiellini. Alla fine del mercato, i due difensori potrebbero anche restare gli unici in grado di conquistare l’ottavo scudetto consecutivo, visto il sicuro addio di Buffon e la fresca firma di Lichtsteiner con l’Arsenal.

L’esterno svizzero, che sta per concentrarsi sul Mondiale da capitano della selezione rossocrociata, è stato salutato da Marchisio attraverso un post molto sentito sulla pagina Instagram del centrocampista, corredato da una foto di un’esultanza insieme: “I tanti trofei e le tante vittorie sono solo la parte più esaltante della nostra amicizia. Lunghe discussioni, opinioni spesso diverse e prese in giro. Ma soprattutto i momenti passati nello spogliatoio, gli allenamenti, i chilometri mai risparmiati, gli sguardi e le pacche sulla spalla nei momenti giusti. Le vacanze trascorse insieme, le lunghe cene per finire a parlare sempre dei nostri sogni e dei nostri obiettivi davanti ad un dito di whisky. Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere. Tu e la tua famiglia siete una parte bella ed importante della nostra vita. Ti auguro il meglio Stephan. Non si diventa mi7i per caso!”.