Juventus, il vigile lo blocca nel traffico: Nedved va al derby a piedi

Le misure di sicurezza prima di una partita di calcio sono ormai rigidissime. Ancora di più se si parla di un derby e di quello di Torino, dove la rivalità tra le due tifoserie è accesissima e ha spesso anche travalicato i limiti del buon gusto.

Così prima della gara vinta di misura dai bianconeri grazie a un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo, è avvenuto un fuoriprogramma che ha dell’incredibile con protagonista Pavel Nedved.

L’auto con a bordo il vice-presidente della Juventus, che non era al volante, è stata infatti fermata mentre era diretta verso il parcheggio autorità dello stadio ‘Grande Torino’ da un vigile, intento a creare un cordone di sicurezza nei pressi dell’impianto.

Come sempre in questi casi, il guidatore ha provato a far capire che il personaggio trasportato era “importante” e al di sopra di ogni sospetto, ma non c’è stato nulla da fare. Così, dopo una discussione piuttosto accesa durata alcuni minuti, l’ex Furia Ceca ha deciso di scendere dall’auto facendosi a piedi il tratto che lo separava dallo stadio, pari a circa 300 metri.

Nulla di problematico per chi, da giocatore, non ha mai avuto problemi se si trattava di correre e che si è sempre mantenuto in forma.

Chissà se la dichiarazione al veleno sull’ex Marotta nel pre-gara fosse anche il frutto di quella disavventura…