Juventus, Kean: prima il rinnovo, poi il prestito

Vera e propria rivelazione della stagione, Moise Kean. L’attaccante della Juventus ha realizzato sei reti in campionato, conquistandosi anche uno spazio con la Nazionale di Roberto Mancini. E i bianconeri, non a caso, hanno deciso di blindarlo, prolungandogli ulteriormente il contratto. Dopo di che, però, per il giocatore si prospetta un’esperienza in prestito.

PISTA ATALANTA – Una soluzione gradita potrebbe essere quella che porta all’Atalanta, con Gian Piero Gasperini molto bravo nel lavorare con i giovani. La pista si farebbe concretamente percorribile in caso di addio ai nerazzurri di Duvan Zapata, corteggiato da numerosi club.