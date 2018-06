Juventus, Khedira svela: “Dopo la prima stagione non ero contento”

Sami Khedira riavvolge il nastro e racconta l’inizio della sua avventura alla Juventus che non è stata affatto delle più semplici.

Ecco quanto dichiarato dal centrocampista tedesco ai taccuini de La Gazzetta dello Sport:

“Dopo la prima stagione con la Juventus non ero contento, non mi sentivo di poter stare tra i migliori. Troppi infortuni e stanchezza mentale. Dovevo decidere se far parte dei migliori al mondo o se tirarmi fuori. Ne sono uscito ricominciando da capo con un staff personale, specialisti che curano molti aspetti come forza, movimento e alimentazione. Ho investito su me stesso e sono tornato come volevo”.

