Juventus, le prime parole da bianconero di Perin: “Arrivo in punta di piedi, impossibile dire no”

Mattia Perin è un nuovo giocatore della Juventus e il primo nuovo acquisto dei bianconeri in vista della prossima stagione. Il portiere ha firmato un contratto di quattro anni dopo aver effettuato le visite mediche: al Genoa 12 milioni più tre di bonus.

Dopo la firma, l’estremo difensore di Latina ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore juventino: “C’è tanto entusiasmo, arrivo in punta di piedi e con la massima umiltà. Ho tanto da imparare ma spero di dare il mio contributo dando una mano quando serve: cercherò di farmi trovare pronto. C’è stato un forte interesse da parte della società: quando mi hanno contattato non ho potuto rispondere che sì. Questi sono treni che passano una volta sola nella vita, non avrei mai potuto rifiutare la Juventus. Ho attraversato periodi difficili, con infortuni che mi hanno fatto crescere, diventare uomo e trovare equilibri. Arrivo alla Juventus all’età giusta”.

Perin alla Juventus, è subito bagno di folla con i tifosi