Juventus, le tue maglie vanno a ruba anche in Francia!

Un successo non solo sportivo, ma anche commerciale. La Juventus, leader indiscussa del nostro campionato e tra le principali candidate alla vittoria della Champions League, continua la sua crescita anche fuori dal campo, con ricavi che si fanno di settimana in settimana sempre maggiori. L’ultimo successo riguarda il numero di magliette vendute in Francia nel periodo da maggio a dicembre, che, secondo i dati pubblicati da Foot.fr, vede la società bianconera piazzarsi al terzo posto, dietro le formazioni locali del Paris Saint-Germain e dell’Olympique Marsiglia. Dato a cui probabilmente ha contribuito non poco l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, approdato alla corte di Massimiliano Allegri dopo nove stagioni passate in Spagna al Real Madrid.

Completano la top ten della classifica Liverpool, Lione, Barcellona, Atletico Madrid, Benfica, Real Madrid e Strasburgo.