Juventus, l’ex Ferrara è sicuro: “Ronaldo non segnerà 40 gol”

Dirlo adesso può anche essere più facile, visto che il soggetto in questione è reduce da un “clamoroso” doppio zero alla voce gol segnati nelle prime due giornate di campionato contro Chievo e Lazio, ma neppure troppo, perché la media-gol di Cristiano Ronaldo è al di sopra di ogni sospetto e dal portoghese ci si può anche aspettare un… recupero lampo sulla tabella di marcia.

Ciro Ferrara però, uno che di grandi attaccanti ne ha marcati tanti, si dice sicuro: in Serie A CR7 incontrerà qualche difficoltà in più del previsto e non si ripeterà ai livelli della Liga, dove superare quota 30 gol in campionato era un’abitudine: “Ronaldo non si discute, stiamo parlando di un fenomeno oltre che di un grande professionista – ha detto Ferrara in un’intervista a Il Corriere di Torino – Per questo mi fa un po’ sorridere vedere questa specie di apprensione per il suo primo gol. Detto questo, penso che ne segnerà meno rispetto a quanti era abituato a fare in Spagna. Non penso vada oltre i 30, secondo me si fermerà a 25-26″.