Juventus, l’ex Tudor: “Si può aprire un ciclo anche in Europa”

Dice di non avere rimpianti per la mancata conferma all’Udinese, dove ha raggiunto il traguardo richiesto nelle poche giornate avute a disposizione, prima che emergessero “situazioni particolari” che portassero al divorzio.

Igor Tudor però guarda ancora all’Italia per crescere come allenatore e in attesa di una chiamata si è confessato a La Gazzetta dello Sport, parlando soprattutto di Juventus, la squadra dove ha militato per sette anni, dal 1998 al 2005: “Di ricordi belli ne ho tanti, non solo il gol al Deportivo che mi rammentano sempre tutti (decisivo per il passaggio ai quarti nella Champions 2003, ndr). Penso allo scudetto del 5 maggio, inaspettato, ma anche la finale di Manchester contro il Milan, nonostante la sconfitta. Allora ero giovane, solo adesso mi rendo conto di dove sono stato e del perché la Juventus sa ottenere questi risultati, dentro e fuori dal campo.

Secondo l’ex nazionale croato, c’è tutto per iniziare a dominare anche in Europa, grazie all’arrivo di Cristiano Ronaldo: “L’abilità della Juve è di riuscire a costruire una struttura societaria e tecnica di prim’ordine che permettono di competere ai massimi livelli in Italia e in Champions. L’acquisto di Ronaldo è la prova tangibile della programmazione del club per restare ai vertici. La Champions quest’anno? Non deve essere un’ossessione, ma ci sono le basi per vincerla e credo che quando la Juventus riuscirà a conquistarne una poi potrà cercare di ripetersi nei quattro-cinque anni successivi”.

Tudor ha poi esaltato le qualità del connazionale Mario Mandzukic, idolo dei tifosi e pedina insostituibile per Allegri: “Le qualità di Mario sono il completamento ideale della fame di vittorie di Ronaldo, Mandzukic è perfetto per la Juventus: nel dna di Mario ci sono perseveranza e determinazione, le qualità storiche della Juventus. Dybala erede di Del Piero? Ale ha fatto cose che resteranno uniche, ma Dybala è un campione e può crescere ancora: vincere a livello internazionale sarebbe importante”.

Poi c’è tempo per soffermarsi su un paio di ex compagni, tra presente e… futuro della Juventus: “Nedved è l’uomo giusto al posto giusto, è da sempre un esempio di personalità e professionalità. Zidane allenatore dei bianconeri? Penso possa succedere, Zizou avrà voglia di dimostrare che è un grande allenatore anche lontano Madrid e la Juve potrebbe essere l’occasione giusta”.