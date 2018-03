Juventus, Marchisio: “Mai con un’altra maglia in Italia. Calciopoli? Sono stato frainteso”

Il minutaggio dell’attuale stagione è il più basso di sempre, per una picchiata che si aggiorna ormai di anno in anno.

La carriera di Claudio Marchisio non riesce a ripartire dopo il grave infortunio al ginocchio della primavera 2016: vuoi per l’abbondanza a centrocampo, vuoi per qualche fastidio al ginocchio e per le scelte tecniche di Allegri, il centrocampista classe ’86 fatica tornare protagonista nella Juventus, squadra che lo ha visto crescere e della quale è stato punto fermo nell’era Conte.

Di addio, però, neppure a parlarne. Ad anticiparlo è stato lo stesso numero 8 bianconero in un’intervista a Vanity Fair: “Sono entrato nel settore giovanile della Juventus nel 1993 e se escludo una parentesi toscana, all’Empoli, durata una sola stagione, gioco per la stessa squadra da 25 anni. Ne ho ancora 2 di contratto e qualsiasi cosa accada, so che in Italia indosserò soltanto questa maglia. Altrove non vado, piuttosto smetto”.

Parole che non smentiscono, ma neppure confermano, l’ipotesi che a fine stagione ‘Il Principino’ accetti di cambiare aria, ma per provare un’esperienza all’estero, magari nella Mls.

Marchisio ha poi chiarito il proprio punto di vista sullo scandalo di Calciopoli, che gli permise di fatto di affacciarsi in prima squadra: “Non ho mai detto che ero contento di Calciopoli, né che ringraziavo ci fosse stata. Avevo sostenuto soltanto che era passato un treno e ci ero salito sopra. Se la Juve non fosse finita in serie B per le decisioni dei tribunali, sarei stato l’ultima delle riserve. Scendere di categoria aiutò me e altri ragazzi che forse sarebbero finiti in prestito a farsi strada. Fu un trampolino. Mi tuffai. Ma non ho mai affermato che fosse la piscina più bella del mondo”.

