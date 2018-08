Juventus, Marchisio potrebbe restare in Italia: spunta un’ipotesi clamorosa

Il mercato della Juventus si avvicina alla conclusione, tra un colpo di scena e l’altro, e Claudio Marchisio è ancora in bianconero. I tifosi possono quindi legittimamente sperare nella permanenza del Principino, che pure sarebbe destinato a un’altra stagione da comprimario non risultando certo ai primi posti delle gerarchie di Allegri per il centrocampo.

Avvicinato a inizio estate ad alcuni campionati “alternativi” (Stati Uniti, Cina…), la bandiera bianconera, che andrà in scadenza nel 2019, non sembra avere ancora preso una decisione sul proprio futuro. L’unica certezza pareva quella che, in caso di addio, Claudio avrebbe scelto di giocare in un altro campionato per non indossare una maglia diversa rispetto a quella della Juventus.

Secondo quanto riporta Libero, però, lo scenario potrebbe cambiare perché dopo i timidi sondaggi del Parma, a farsi avanti potrebbe essere l’Empoli, per quello che sarebbe un suggestivo ritorno: Marchisio ha infatti già giocato per la squadra toscana, in prestito dalla Juventus nel 2007-2008. In questo modo non si potrebbe certo parlare di tradimento… L’affare è però reso improbo dall’elevato guadagno del giocatore per le casse della società del presidente Corsi.

