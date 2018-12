Juventus, non solo de Ligt: nome nuovo per la difesa

Rinforzare una squadra come la Juventus, si sa, non è un obiettivo facile, in particolare dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo, che ha reso quasi perfetta la macchina bianconera.

Il lavoro che attende Fabio Paratici e Pavel Nedved si annuncia quindi impegnativo, ma un obiettivo è chiaro: ringiovanire la difesa.

Il futuro di Medhi Benatia e Daniele Rugani, che compongono il pacchetto di centrali insieme alle colonne Bonucci e Chiellini, sembra certo: il marocchino e l’ex empolese lasceranno la Juventus al termine della stagione per fare spazio a due nuovi giocatori, uno dei quali magari più esperto e l’altro un giovane di prospettiva.

Per quest’ultima “categoria” il nome più gettonato e seguito è sempre quello di Matthijs de Ligt, ma il baby prodigio dell’Ajax, classe ’99, è anche un obiettivo di altri top club europei, su tutti il Barcellona.

L’alternativa, come riporta Tuttosport, viene dal Portogallo e in particolare dal Benfica e risponde al nome di Ruben Dias.

Il centrale classe ’97, sotto contratto fino al 2023, è destinato a lasciare le Aquile nella prossima estate: la clausola rescissoria ammonta a 60 milioni, ma la Juve può puntare sui buoni rapporti con l’ agente Jorge Mendes.