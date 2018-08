Juventus, non solo Kean: il Nizza tenta il colpo doppio

La coda del mercato del Nizza dipenderà dal destino di Mario Balotelli. L’attaccante della Nazionale italiana, al centro di tante voci durante l’estate, sembra essere stato “abbandonato” anche dall’Olympique Marsiglia e quindi vede sempre più vicina la permanenza al Nizza, dove peraltro il tecnico Patrick Vieira ha già provveduto ad “avvisarlo” in vista della possibile stagione di convivenza.

Eppure il club rossonero è ancora attivo sul mercato, anche sul fronte attaccanti, perché la trattativa con la Juventus per arrivare a Moise Kean non è tramontata: l’agente del giovane centravanti, Mino Raiola, è al lavoro per trovare un’intesa, ma l’ultima parola sarà dei bianconeri, che vogliono mantenere il diritto di riacquisto sul giocatore, come fatto per Favilli ceduto al Genoa.

L’asse Piemonte-Costa Azzurra potrebbe però non fermarsi qui, perché, secondo quanto riporta Sportitalia, il Nizza avrebbe messo nel mirino anche Claudio Marchisio: il centrocampista, giovane elemento della Primavera ai tempi della militanza juventina di Vieira, rischia di vivere un’altra stagione ai margini della rosa bianconera, ma non ha ancora deciso il proprio futuro. La permanenza a Torino però sembra la soluzione più probabile.