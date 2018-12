Juventus, operato Cancelo: il comunicato

Operazione-lampo per Joao Cancelo. Come anticipato da Max Allegri alla vigilia della partita contro il Torino, l’esterno portoghese della Juventus, che aveva accusato un dolore al ginocchio poco prima della partita contro lo Young Boys, è stato operato al ginocchio destro presso la clinica Sedes Sapientiae.

L’intervento, come specificato dalla società attraverso un comunicato ufficiale, è stato effettuato dal professor Roberto Rossi, consulente di Juventus e J Medical, in presenza del responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo, è perfettamente riuscito: l’ex interista è stato sottoposto a “meniscectomia selettiva mediale al ginocchio destro”.

Il 2018 di Cancelo, che ha postato su Instagram una foto di sé dopo l’intervento, è finito, ora si proverà a recuperarlo per la finale di Supercoppa Italiana del 16 gennaio a Gedda contro il Milan o in alternativa per la prima di ritorno, in programma contro il Chievo il 20 gennaio.