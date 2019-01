Juventus, per Kean ci sono anche sirene inglesi

Dopo aver vissuto la prima parte di stagione da spettatore della Juventus dei record, Moise Kean potrebbe presto cambiare maglia, ma per trasferirsi in un’altra realtà vincente, seppur di livello, e di categoria, diverse.

Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, l’attaccante prodotto del vivaio della Juventus, primo classe 2000 ad esordire in Nazionale, è finito nel mirino del Leeds, capolista della Championship che sogna il ritorno in Premier dopo 14 anni.

Il tecnico degli Whites, Marcelo Bielsa, ha infatti individuato Kean come la punta di complemento ideale per il reparto avanzato della propria squadra.

Non mancano però proposte anche da altre realtà: in Italia si è mosso il Bologna, in Francia l’Olympique Marsiglia.