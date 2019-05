Juventus, Pjanic non ci sta: ecco la sua richiesta alla società

Ore turbolente in casa Juventus. I bianconeri devono fronteggiare la situazione allenatore, con il futuro di Massimiliano Allegri ancora in bilico, e, nel frattempo, devono iniziare a progettare il mercato dei prossimi mesi, con i movimenti in entrata che potrebbero essere influenzati da alcune cessioni. Tra queste, vi potrebbe essere quella di Miralem Pjanic, non ritenuto più indispensabile da parte della dirigenza juventina. Una situazione avvertita dal bosniaco, che, in queste ore, ha chiesto al club chiarezza.

FRETTA – Il centrocampista, come riporta calciomercato.com, vuole infatti definire la sua posizione entro l’inizio di giugno: lui è disposto a rimanere, a patto però di sentirsi ancora al centro del progetto bianconero. Altrimenti è pronto a fare le valigie, con Real Madrid, Manchester City e Psg che hanno già mostrato interesse nei suoi confronti.