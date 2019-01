Juventus, Ronaldo cuore d’oro: maglia e autografo alla tifosa “ferita”

Cristiano Ronaldo non sta certo attraversando il miglior momento della propria esperienza juventina. Le partite giocate nel 2019 non sono state esaltanti, eppure il portoghese ha segnato due gol decisivi in Supercoppa Italiana e contro la Lazio.

Da dimenticare c’è stata solo la prova contro il Chievo, con tanto di rigore sbagliato e anche un inatteso fuoriprogramma.

Durante il riscaldamento, infatti, CR7 ha sbagliato la mira di un tiro diretto verso la porta, ma che ha colpito in pieno volto una sfortunata tifosa, che ha rimediato la frattura del setto nasale.

Elena Di Martino, però, da grande tifosa bianconera con Ronaldo come idolo, ha colto la palla al balzo per postare la foto sul proprio profilo Facebook e chiedere a Cristiano una maglia autografata come “risarcimento”.

Detto, fatto. Al ritorno da Roma Elena si è presentata alla Continassa, ricevendo il prezioso cimelio dal fuoriclasse bianconero: “Il mio regalo per la pallonata. Un campione dentro e fuori dal campo… CR7” ha scritto.

Con ovvia nuova foto postata sui social…